На Иссык-Куле детский ансамбль попал в аварию, пострадали 6 детей

Сегодня, 3 августа, в селе Кызыл Орук Иссык-Кульской области примерно в 11.30 произошло дорожно-транспортное происшествие. По данным областного УВД, в аварии пострадали 9 человек, из них трое взрослых и шестеро детей.

Пока неизвестно, кто стал виновником ДТП. Однако, по предварительной информации, выяснилось, что в микроавтобусе находился детский ансамбль. Все девять пострадавших были доставлены в территориальную больницу города Балыкчы.

"Сейчас на месте еще работает следственно-оперативная группа. По предварительным данным, микроавтобус "Фольксваген", в котором ехала танцевальная группа, столкнулась с автомобилем марки "Мазда", - сообщил руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.