Городские власти выходят в соцсети. Теперь жалобы можно писать в интернете

Для более оперативного реагирования на жалобы, поступающие от горожан, все больше структурных подразделений столичной мэрии и районные администрации открывают свои страницы в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

"Уважаемые горожане! Теперь у вас есть возможность оставить свои замечания и предложения о работе наших служб на официальной странице мэрии города Бишкек и страницах предприятий в социальной сети Фейсбук", - говорится в сообщении.

Если жалобы касаются санитарной очистки, уборки и выброса мусора, их можно оставить на странице муниципального предприятия "Тазалык".

Для решения вопросов, связанных с незаконным строительством, необходимо обращаться на страницу Управления землепользования и строительства мэрии Бишкека.

Замечания и предложения о работе по озеленению, заявки об аварийных деревьях, поливе зеленых насаждений и уходу за ними можно оставить на странице муниципального предприятия "Зеленстрой".

Связь с горожанами поддерживают через социальные сети и в МП "Бишкекглавархитектура".

О работе и новостях, происходящих в районных администрациях, можно узнать на страницах муниципальных администраций:

Ленинская районная администрация;

Октябрьская районная администрация;

Свердловская районная администрация;

Первомайская районная администрация.