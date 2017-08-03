Граждане Турции приобрели у скупщика металла более 100 дорожных знаков. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД г. Бишкек.

2 августа, примерно в 18.20, на пересечении улиц Абрахманова и Московской сотрудниками патрульной милиции была остановлена автомашина марки "Хундай-Портер" под управлением бишкекчанина, 28-летнего Ч.А., а также Р.у.Д. и Т.А. При проведении проверки автомашины было обнаружено и изъято 105 единиц дорожно-регулирующих знаков и алюминиевый лом. В ходе проверки установлено, что граждане Турции, 30-летний А.Ф. и 43-летний Т.М., приобрели дорожные знаки у 37-летнего гражданина М.Р., занимающегося скупкой цветного металла у себя дома на одной из улиц Бишкека.

Покупатели приобрели металл на сумму 57 000 сомов - по 77 сом за килограмм алюминия.

По данному факту собраны все необходимые материалы, зарегистрированы в книге учета преступлений и переданы в СУ ГУВД г. Бишкек. Проводятся следственные мероприятия.

В настоящее время автомашина поставлена на штрафную стоянку.