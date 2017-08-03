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Боксер Владимир Кличко уходит из спорта

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Украинский боксер Владимир Кличко принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом, как пишет Би-би-си, говорится в его официальном заявлении.

"Мне понадобилось несколько недель, чтобы принять это решение, чтобы удостовериться, что прошло достаточно со времени боя на стадионе Уэмбли. Как профессиональный боксер я достиг всего, о чем мечтал, и теперь хочу построить свою карьеру вне спорта", - говорится в заявлении Кличко.

"Спасибо каждому, кто поддерживал меня. Особенно моей семье, моей команде и моим многочисленным поклонникам", - сказал боксер.

29 апреля этого года 41-летний спортсмен проиграл бой британцу Энтони Джошуа на стадионе Уэмбли.

Кличко должен был встретиться с ним еще раз в ноябре, однако решил отказаться от реванша. Бой должен был состояться в Лас-Вегасе.

Кличко пришел в профессиональный бокс после победы на Олимпиаде 1996 года.

Он - неоднократный чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF.

Свой первый титул подобного уровня Кличко завоевал в 2000 году, победив американца Криса Берда.

За профессиональную карьеру Кличко провел в общей сложности 69 боев, из которых выиграл 64 (в том числе 54 - нокаутом).

За время своих выступлений Доктор Стальной Молот, как прозвали Кличко-младшего, потерпел всего пять поражений.

URL: http://www.vb.kg/364278
Теги:
бокс, спорт, Украина
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