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Личный кабинет О! - самый простой и быстрый способ управления связью

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Управляйте услугами в режиме онлайн, подключайте дополнительные опции и сервисы, меняйте тариф, контролируйте расходы и получайте информацию о состоянии своего лицевого счета быстро, просто, без ожидания! Зайдите на сайт lk.o.kg, выберите язык обслуживания, пройдите регистрацию и получите персональный "виртуальный" офис обслуживания своего номера в мобильной сети О!.

В Личном кабинете О! вы можете за считанные секунды:

  1. проверить состояние счета;
  2. получить информацию о подключенных услугах;
  3. изменить тарифный план;
  4. выбрать и подключить ТВ-пакеты с любимыми телеканалами;
  5. получить детализацию разговоров.

Пользоваться личным кабинетом можно даже при нулевом балансе, ведь интернет-трафик при использовании сервиса бесплатный. При возникновении любой нештатной ситуации вам не придется бежать на поиски ближайшего офиса или звонить в контакт-центр, ведь большую часть вопросов можно решить через личный кабинет.

Напомним, получить онлайн-консультацию и оперативный ответ на свой вопрос, независимо от времени суток и дня недели, можно обратившись на официальные страницы О! в социальных сетях. Мы всегда на связи для наших абонентов на страницах в социальных сетях Facebook, Instagram, "ВКонтакте", "Одноклассники" или Twitter. Нас можно найти, введя в поиск @OKGmobile. Вы также можете написать нам в любом из мессенджеров, где мы онлайн круглосуточно: в WhatsApp: + 996 705 070 700, в Viber: Мобильный оператор О!, в Telegram: @Nurtelecom_bot и в онлайн-чате на сайте www.o.kg.

С личным кабинетом О! услуги связи всегда под контролем!

URL: http://www.vb.kg/364279
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#MegaCom
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