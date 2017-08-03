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Генпрокуратура: Свидетель по делу М.Бакиева приговорен за неуважение к суду

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ВБ

Пресс-служба Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики в связи с размещением информационным агентством "24.kg" статьи "В Лондоне осужден главный свидетель по делу Максима Бакиева" сообщает следующее.

Автор Анара Мамытова в статье делает ссылку на сообщение Алексея Елисеева, которое он разместил на своей странице в социальной сети Facebook с приложением ее скриншота. В свою очередь, Елисеев А. на своей странице разместил сообщение, где указывает, что Высоким судом Лондона в рамках дела, связанного с иском гражданина Королевства Великобритания Шона Дейли к Максиму Бакиеву, свидетель по данному делу гражданин Израиля Берти Синбети приговорен к лишению свободы сроком на 6 месяцев за неуважение к суду. Далее Елисеев А. делает вывод, что - "…Таким образом, он был уголовно наказан за нарушение своих обязанностей по предоставлению правдивых свидетельских показаний". При этом, намеренно искажая действительность, указывает, что этот гражданин Израиля понес уголовное наказание за лжесвидетельство в ходе заочного уголовного судопроизводства в Киргизии в 2014 г., в результате чего "…президент Бакиев и члены его семьи были признаны виновными в тяжких преступлениях".

Как известно, Елисеев А. – лицо, аффилированное с сыном бывшего президента Бакиева К. – Максима Бакиева. Он был привлечен к уголовной ответственности и осужден по ряду уголовных дел, в том числе, по которым они являлись соучастниками совершенных преступлений. В этой связи содержание данной статьи и использование в ней ссылки на источник – сообщение Елисеева А., где изложены сведения, не соответствующие действительности, и являются его собственной интерпретацией судебного решения, могут говорить об ангажированности и тенденциозности ее автора.

Как следует из официального документа - ордера Высокого суда Лондона от 14 июля 2017 г., Берти Синбети приговорен к 6 месяцам лишения свободы с условным испытательным сроком на 18 месяцев исключительно за неуважение к суду, выразившееся в неявке на судебные процессы по делу Шона Дейли против Максима Бакиева. Сам этот судебный акт также имеется в открытом доступе в сети интернет и, в частности, на сайте информационного агентства "24.kg".

Следует отметить, на отдельных интернет-ресурсах была размещена информация со ссылкой на заявления самого Берти Синбети - неявка на судебные процессы связана с запугиванием его сыном бывшего президента Кыргызской Республики Максимом Бакиевым.

Справочно: По уголовному делу по факту покушения на убийство гражданина Великобритании Шона Дейли приговором Первомайского районного суда г. Бишкек от 4.04.2014 года Максим Бакиев признан виновным и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Указанным приговором признаны виновными и назначено наказание Курманбеку Бакиеву в виде лишения свободы сроком на 25 лет с конфискацией имущества; Жаныбеку Бакиеву - в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества; Марату Бакиеву - в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Приговор никем не обжалован и вступил в законную силу.

URL: http://www.vb.kg/364281
Теги:
Великобритания, суд, Генеральная прокуратура, Максим Бакиев
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Комментарии
Банин Александр
03.08.2017, 17:36
Карма: -58
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 70
Минусов: 128
Комментариев: 87

А враги Кыргызстана радовались и намеренно дали инфу, что его осудили за клевету, надеюсь переводчик ошибся или же все таки эта была намеренная акция!

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Жалоба модератору
Касым Молдобаев
03.08.2017, 17:46
Карма: +118
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 193
Минусов: 75
Комментариев: 429

Ну, понятно Елисеев искажает факты в собственных интересах, а вот у 24.кг откуда такое доверие к его словам? Они действительно такие наивные или...?

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