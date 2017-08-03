Погода
$ 69.02 - 69.52
€ 81.24 - 82.52

Сегодня: слабенький кандидат, опять авария, сильное землетрясение

773  3
Эркин Суротчуев

Суровый урок. Садыра Жапарова приговорили к 11,5 годам лишения свободы. Его признали невиновным по трем из четырех вменяемых статей, но осудили за захват заложника. Обвиняемый произнес очень пафосную и резонансную речь, но и она не смогла избавить его от наказания.

Сейчас в Бишкеке проходят несколько процессов над политическими деятелями, которым усилиями прозападных СМИ пытаются придать политический окрас. Однако ни в деле о взяточничестве, ни в похождениях мародеров и прочих мошенников и аферистов никакой особенной подоплеки не усматривается.

Первый кандидат в президенты. ЦИК зарегистрировала Темира Сариева как претендента на должность руководителя главы государства. Предполагаемый лидер нации в последнее время ведет себя чрезвычайно скромно. Он, видимо, не понимает, кто есть – "бывший временщик" или человек "новой эпохи".

Нельзя забывать о том, что имя Сариева неоднократно упоминалось в деле о разграблении банковских ячеек. Кроме того, лидер партии "Ак Шумкар" на суде по коррупционному делу Омурбека Текебаева дал показания, обеляющие факты мародерства и присвоения чужой собственности. Кандидат в президенты танцует под дудку спонсоров.

Опять авария. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на Иссык-Куле. В селе Кызыл Орук лоб в лоб столкнулись бус и легковой автомобиль. Как сообщили в региональном УВД, в аварии пострадали 9 человек, из них трое взрослых и шестеро детей.

По предварительным данным, микроавтобус "Фольксваген", в котором ехала танцевальная группа, столкнулась с автомобилем марки "Мазда". В бусике находился коллектив детского танцевального ансамбля. По предварительным данным, никто из ребят серьезно не пострадал.

Пятибалльное землетрясение. Толчки были зафиксированы сегодня ночью неподалеку от населенных пунктов на кыргызско-китайской границе. В населенных пунктах Иркештам, Нура, Кек-Суу и Икизяк ощущались интенсивные колебания почвы.

По предварительным данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, жертв и разрушений в районах, подвергшихся землетрясению, нет. Сотрудниками МЧС проводится подводный обход, кроме того, специальные бригады чрезвычайного ведомства готовы к проведению мероприятий по эвакуации или оказанию помощи всем, кто в ней нуждается.

В здании бывшей гостиницы Иссык-Куль планируют открыть больницу. Руководство Кыргызской государственной медицинской академии просит власти рассмотреть вопрос о передаче здания недействующей гостиницы "Иссык-Куль" на баланс вуза для создания клиники, сообщила пресс-служба КГМА.

"Сегодня актуален вопрос строительства здания или же создания на базе бывшей гостиницы вузовской клиники с современными диагностикой и технологиями", - заявила ректор КГМА Индира Кудайбергенова. По ее словам, Медакадемия имеет средства для перепрофилирования гостиницы и в современный центр по оказанию медицинских услуг населению.

Билборды пошли под снос. Бишкекглавархитектура совместно с Управлением землепользования и строительства и муниципальным предприятием "Тазалык" провела рейд по демонтажу незаконной наружной рекламы. Были демонтированы самовольно развешанные рекламные баннеры, растяжки и другие объекты.

В мэрии столицы напоминают, что любая реклама, размещаемая на улицах и зданиях, должна соответствовать определенным правилам. В случае выявления нарушений, владельцы незаконно установленных щитов будут наказываться не только штрафами, но и оплачивать услуги по демонтажу и транспортировке незаконных вывесок, билбордов и прочей рекламы.

URL: http://www.vb.kg/364282
Теги:
выборы, ДТП, землетрясение, Иссык-Кульская область, президент, суд, уголовная ответственность, Бишкек, Патрульная милиция, МЧС, мэрия, Садыр Жапаров, Темир Сариев
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Касым Молдобаев
03.08.2017, 17:43
Карма: +118
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 193
Минусов: 75
Комментариев: 429

Жапаров сто раз пожалел, что вернулся в страну. Наглость и ощущение вседозволенности фраера сгубили.

+2
Цитировать
Жалоба модератору
Медер Айбекович
03.08.2017, 17:51
Карма: -26
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 53
Минусов: 79
Комментариев: 88

Касым Молдобаев

Жапаров сто раз пожалел, что вернулся в страну. Наглость и ощущение вседозволенности фраера сгубили.

Жапаров еще легко отделался, 4 митинга и все закончились УД. На нем пробы ставить негде. 

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Алинур Молдокматов
03.08.2017, 18:54
Карма: +28
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 52
Минусов: 24
Комментариев: 96

На суде справедливости хотят осудить главного коррупционера страны, но там выступили важные люди и сообщили, что Рафик невиноват! Теперь же они оба хотят стать президентами. Напомню вам они брали деньги с ячеек Бакиевских и тратили их как хотели.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  