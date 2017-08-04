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Ученые: К 2050 году в мире станет втрое больше слепых

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Сейчас в мире насчитывается 36 миллионов слепых людей, уже к 2050 году эта цифра может может достигнуть 115 миллионов человек.

К таким выводам пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Lancet, пишет Би-би-си.

В основном потеря зрения угрожает людям преклонного возраста.

Наиболее высокий процент слепых - в странах Южной Азии и субэкваториальной Африки.

В настоящее время количество людей с нарушениями зрения сокращается. Но поскольку численность населения Земли неуклонно растет, а само население стареет, ученые предсказывают, что количество людей, катастрофически теряющих зрение, будет неуклонно расти.

Анализ данных из 188 стран показывает, что в мире сейчас более 200 миллионов человек страдают от проблем, связанных с ухудшением зрения.

К 2050 году их число вырастет до 550 миллионов.

"Даже незначительные проблемы со зрением могут оказывать существенное влияние на жизнь человека", - рассказал один из авторов исследования профессор Руперт Бурн. "Это ограничение их независимости. Например, они не могут водить машину", - говорит он.

Авторы исследования призывают правительства вкладывать больше средств в профилактику и лечение глазных заболеваний, например, катаракты.

Слепота в глобальном масштабе:

  1. Южная Азия - 11,7 миллиона человек
  2. Восточная Азия - 6,2 млн
  3. Юго-Восточная Азия - 3,5 млн
  4. Субэкваториальная Африка - более 4% населения
  5. Страны Западной Европы - 0,5% населения

URL: http://www.vb.kg/364285
Теги:
наука
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