Тренер "Дордоя" оштрафован за оскорбление на 3 тысячи сомов

Тренера вратарей бишкекского "Дордоя" Закира Джалилова оштрафовали на 3 тысячи сомов за оскорбление судьи. Об этом сообщает Футбольная лига Кыргызстана.

Отметим, на мачте "Дордой" – "Абдыш-Ата", прошедшем 30 июля, Джалилов в течение второго тайма оскорблял судейскую бригаду во главе со Спартаком Даниленко. В связи с чем дисциплинарный комитет Федерации футбола решил оштрафовать тренера на 3 тысячи сомов.

Помимо этого второй команде "Дордоя" наложили штраф 3 тыс. сомов в связи с тем, что во время матча 1/4 финала Кубка Кыргызстана между командами "Абдыш-Ата" и "Дордой-2" болельщики дордоевцев зажгли дымовую шашку. Дым рассеялся по всему полю, из-за чего матч был остановлен на 2 минуты из-за плохой видимости и загазованности.

Отметим, в прошлом сезоне "Дордой" был оштрафован на 44 тыс. сомов за неправомерные действия своих болельщиков.