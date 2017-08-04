Друг семьи изнасиловал мальчика. Родители не стали писать заявление

В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области односельчанин изнасиловал 10-летнего сына своего друга в поле, однако родители пострадавшего ребенка не стали писать заявление в милицию. Об этом сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 2 августа. Отец мальчика попросил своего односельчанина помочь с поливом поля, 26-летний К. уулу Майрамбек согласился. После того как работа была выполнена, они возвращались домой в 21.00. У машины прокололо колесо и отец мальчика оставил своего сына вместе с односельчанином на дороге, а сам поехал до вулканизации.

"После того как он вернулся, они все вместе поехали домой. Прибыв на место, К. уулу Майрамбек попросил, чтобы их 10-летний ребенок помог ему принести резиновые сапоги с поля. Мать, доверяя односельчанину, отпустила сына с ним. Но по дороге задержанный, применив силу, совершил развратные действия в отношении несовершеннолетнего. В ходе следствия родители отказались предъявлять претензии насильнику. Однако сотрудники милиции все же возбудили уголовное дело в отношении жителя села Барскоон К. уулу Майрамбека по статье 133 часть 3 ("Развратные действия, совершенные в отношении малолетних лиц) УК КР", - сообщил руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

Подозреваемый в совершении данного преступления водворен в ИВС ОВД Джети-Огузского района. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется следствие.