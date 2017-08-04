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В результате стрельбы в парке в Сан-Франциско ранены три человека

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В Сан-Франциско в результате стрельбы ранены трое человек, передает Лента.ру со ссылкой на Associated Press. Инцидент произошел в Долорес-парке, когда там находилось значительное число посетителей.

По словам свидетелей, несколько мужчин, находившихся на мосту, начали выкрикивать угрозы. Один из них выхватил оружие и начал стрелять по людям. Внешность злоумышленников нельзя было рассмотреть, так как у них было закрыто все, кроме глаз.

Один из раненых находится в критическом состоянии. Еще одному была оказана медицинская помощь, после чего он был отпущен. Третий раненый - несовершеннолетний, подробностей о его состоянии нет.

Расположенный на холме Долорес Парк является популярным местом среди местных жителей и туристов.

URL: http://www.vb.kg/364296
Теги:
стрельба, США
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