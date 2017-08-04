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Во избежание замужества кыргызстанка попала в психбольницу в Москве

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Айдана Абдуваитова

Гражданка Кыргызстана намеренно попала в психиатрическую больницу, находящуюся в Москве, чтобы избежать насильственного замужества в Кыргызстане. Об этом сообщили в кыргызстанском посольстве в России.

В дипмиссии рассказали, что 2 августа в посольство обратился отец девушки с просьбой оказать содействие в освобождении его родной дочери из психиатрической клинической больницы №1 им. Н.А. Алексеева, в которую она попала не по своей воле.

Врачи пояснили, что девушка поступила туда в конце июля в связи с психотическим состоянием и бредовыми идеями преследования и воздействия фантастического содержания. Сама девушка при встрече с сотрудниками посольства рассказала, что она на протяжении последних 6 месяцев находилась под давлением своих родителей, в особенности со стороны матери, которые пытались против воли выдать ее замуж по расчету за неизвестного ей парня. Находясь в сложной жизненной ситуации и под постоянным давлением своих родителей, девушка решила уехать из Кыргызстана и намеренно попасть в больницу в Москве.

Судья Симоновского районного суда отказал в удовлетворении заявления от больницы о госпитализации в недобровольном порядке девушки. Девушка была выписана из психиатрической больницы и передана лично родному отцу.

URL: http://www.vb.kg/364301
Теги:
психическое здоровье, соотечественники
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