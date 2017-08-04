Погода
$ 69.21 - 69.43
€ 81.97 - 82.65

Власти Франции конфисковали 1,4 тонны кокаина на шедшей в Австралию яхте

120  0
www

Власти Франции совместно с австралийской комиссией по уголовным расследованиям (ACIC) изъяли 1,4 тонны кокаина с судна в южной части Тихого океана. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Twitter ACIC.

По данным комиссии, судно направлялось из Южной Америки в Австралию, и было захвачено французским флотом 27 июля. Всего на борту было четыре члена экипажа - граждане Литвы и Латвии, они арестованы.

В настоящее время судно отбуксировано к французскому острову Нумея. Австралийская комиссия начала расследование по поиску "литовского синдиката" и выявления организованных преступных группировок в Южной Америке, отвечавших за отгрузку.

URL: http://www.vb.kg/364302
Теги:
Австралия, наркотики, Франция
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  