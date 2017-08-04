Суд Текебаева: Адвокат упрекает судью в том, что он перебивает депутата

Сегодня, 4 августа, продолжается судебное разбирательство по делу депутата Жогорку Кенеша Омурека Текебаева и экс-главы МЧС КР Дуйшенкула Чотонова.

В начале судебного процесса адвокаты просили суд разрешить телеоператорам с камерами присутствовать на заседании, чтобы они смогли зафиксировать на видео показания Текебаева. Однако служитель Фемиды отклонил данную просьбу.

После чего начался допрос подсудимого. Судья, по мнению адвоката Чинары Джакупбековой, не дат ее клиенту нормально дать показания, так как его постоянно перебивают, ссылаясь на то, что подсудимый якобы говорит не по делу. Судья с этим не согласился.

Адвокат несколько раз поправляла служителя Фемиды, говоря, что допрос проводит она. Джакупбекова спросила у Текебаева, принимало ли временное правительство решение о реализации акций MegaCom. На что подсудимый ответил, что речь шла только о национализации сотовой компании в пользу государства, но не о продаже.

После этого Текебаев продолжил свой рассказ в деталях. Это не понравилось судье Айбеку Эрнис уулу, он отметил, что подсудимый говорит не по делу. "Рассказывайте по существу о событиях 13 мая 2010 года, когда, по словам Леонида Маевского, произошла его первая встреча с вами и когда вы потребовали миллион долларов за "Мегаком", - сказал судья.

Далее последовала словесная перепалка между адвокатом и судьей.

"Ваша честь, вы постоянно перебиваете! Подсудимый полностью рассказывает. И если подсудимый допрашивается в свободном режиме, он может рассказывать все детально. Ваша честь, он обосновывает. Он говорит по материалам дела", - сказала адвокат.