10-летний ребенок упал в канал и утонул

В Сокулукском районе в селе Асылбаш утонул 10-летний ребенок. Об этом сообщает МЧС.

Сообщается, что мальчик играл вблизи канала, упал в него и утонул. Спасатели обнаружили тело ребенка и передали родственникам. Инцидент произошел вчера, 3 августа.

Также накануне в Орто-Токойском водохранилище обнаружено тело 38-летнего утопленника.

Стоит отметить, этим летом подобные инциденты случаются часто. 28 июля из водоемов были извлечены два тела, а 25 июля поступило сообщение, что в Ошской области утонул 12-летний мальчик.