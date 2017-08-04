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Текебаев: 13 мая Атамбаев был в Москве, а я на совещании, Чотонов - в Оше

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Родион Решетов

Сегодня, 4 августа, продолжается судебное разбирательство по делу депутата Жогорку Кенеша Омурека Текебаева и экс-главы МЧС КР Дуйшенкула Чотонова.

В ходе допроса адвоката Текебаев рассказал, что он не встречался с Леонидом Маевским 13 мая. Депутат стоит на своем, он был только на заседании временного правительства на обсуждении вопроса о митингах в городах Ош и Джалал-Абад. После чего он направился на конституционное совещание. Оба эти факта подтверждаются стенограммой и видео.

"Я участвовал в экстренных заседаниях временного правительства. В доказательство этому есть протоколы и стенограммы с заседаний. Это также подтверждают свидетели: Роза Отунбаева, Темир Сариев, Азимбек Бекназаров. Затем после обеда я принимал участие в конституционном совещании, где рассказал, что завтра наша Конституция никому уже не понадобится. А Алмазбек Атамбаев в тот день, 13 мая 2010 года, улетел в Москву. Потому он и не может вспомнить, что было в тот день", - рассказал Омурбек Текебаев.

Он также сообщил, что Дуйшенкул Чотонов тоже не мог встретиться с Маевским - 13 мая, сразу после заседания временного правительства, он вместе с Исмаилом Исаковым вылетел в город Ош.

URL: http://www.vb.kg/364312
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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