Хочешь узнать культуру других стран? Приходи на фестиваль GlobalVillage

В Бишкеке пройдет масштабный фестиваль культур GlobalVillage 2017. Об том сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Фестиваль культур - это национальное мероприятие с участием иностранных стажеров из разных стран мира, а также представителей других культур, проживающих в Кыргызстане. Данный проект реализуется международной молодёжной организацией AIESEC уже пятый год в г. Бишкек. Ежегодно его посещают более 8 тысяч людей. Фестиваль распахнет свои двери 6 августа с 16.00 до 21.00 на площади Ала-Тоо у памятника Курманжан Датки.

Главной целью мероприятия является ознакомление жителей столицы с культурой, традициями разных стран, что поможет расширить кругозор, развить взаимоотношение и толерантность между народами.

На фестивале будут представлены культуры таких стран, как Испания, Чехия, США, Польша, Бразилия, Таиланд, Индонезия, Словакия, Австрия, Китай, Турция, Бельгия, Нидерланды, Тайвань, Португалия, Малайзия, Румыния и конечно же Кыргызстан.

Мэрия г. Бишкек приглашает горожан принять участие в фестивале, узнать много интересного о культуре разных народов и просто хорошо провести выходные.