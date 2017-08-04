Погода
$ 69.21 - 69.43
€ 81.97 - 82.65

Два боксера Кыргызстана вышли в полуфинал юношеского чемпионата Азии

12  0
Гулиза Авазова

Во второй день чемпионата Азии среди юношей свои силы в стартовых боях проверили еще четверо юных кыргызстанцев. Отметим, юношеское первенство континента проходит в городе Пуэрто-Принсеса (Филиппины).

Как сообщает Азиатская конфедерация бокса, в рамках второго дня прошли 30 поединков предварительного раунда и четвертьфинальной стадии. Отметим, в этот день выступили четверо кыргызстанцев.

В частности, в весовой категории до 63 кг Умар Кубанычбек уулу встретился на стадии четвертьфинала с боксером из ОАЭ Амером аль-Сувайдером. В этом поединке кыргызстанцу удалось одержать победу с сухим счетом 5:0.

Вторым кыргызстанцем, пробившимся в полуфинал чемпионата, стал тяжеловес Ахмед Усупов (свыше 80 кг), который стартовал также со стадии 1/4 финала и одолел со счетом 4:1 представителя Ирана Али Сепехра.

Отметим, согласно правилам состязаний по боксу проигравшие в полуфинале становятся бронзовыми призерами, выигравшие продолжат борьбу за золото. Теперь за выход в финал Кубанычбек уулу проведет бой с Джонгжохо Веерапоном из Таиланда, а Усупов встретится с узбекистанцем Шохрухом Алматовым.

Оставшиеся двое кыргызстанцев Керимбай Эркинов (до 75 кг) и Байбек Анарбек уулу (до 70 кг), выступавшие в этот день, уступили свои встречи и выбыли из чемпионата.

Напомним, днем ранее два боксера Кыргызстана пробились в 1/4 финала первенства - Муктарбек Ибраимов (до 50 кг) и Баяман Магзымов (до 46 кг), которые сегодня проведут поединки за выход в полуфинал.

Помимо этого, с четвертьфинала сегодня стартуют Айдар Ороскулов (до 57 кг), Нурадин Рустамбек уулу (до 60 кг) и Дастан Онолбеков (до 66 кг).

В первенстве Азии среди юниоров принимают участие 138 боксеров из 18 стран, которые борются за 13 комплектов медалей. Кыргызстан представляют 11 молодых мастеров кожаной перчатки.

URL: http://www.vb.kg/364318
Теги:
бокс, чемпионат
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  