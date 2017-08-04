Южная Корея, США и Япония договорились наращивать давление на Пхеньян, чтобы сдержать военные провокации КНДР. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на международное радио KBS.

Отмечается, что в ходе видеоконференции начальника управления национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ена, советника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера и секретаря Совета национальной безопасности Японии Сетаро Яти стороны назвали проводимые КНДР ракетные запуски угрозой миру и вызовом стабильности в регионе Северо-Восточной Азии. Они также договорились продолжать тесное сотрудничество в деле урегулирования северокорейской ракетно-ядерной проблемы.

4 и 28 июля КНДР произвела запуски межконтинентальных баллистических ракет "Хвасон-14". По оценке южнокорейских экспертов, радиус действия северокорейской ракеты может достигать 10 тыс. км. Согласно данным Минобороны РФ, ракета КНДР поднялась на высоту 681 км и пролетела 732 км, упав в центральной части Японского моря. Такие характеристики соответствуют баллистической ракете средней дальности, напоминает ТАСС.