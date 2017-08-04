Погода
$ 69.21 - 69.43
€ 81.97 - 82.65

СМИ: Прокуратура подозревает Саркози в получении взятки от Катара

161  0
www

Французская прокуратура открыла дело в отношении бывшего президента страны Николя Саркози, которого подозревают в получении взятки от Катара. Следователи считают, что Саркози мог получить деньги за обеспечение победы Катара в соревновании за право проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году, сообщает DW со ссылкой на британскую газету The Telegraph.

У прокуратуры есть информация о том, что представители Катара передали французскому экс-президенту деньги во время заключения сделки о продаже этой стране парижского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" или сделки по приобретению катарским государственным инвестфондом доли в французском концерне Veolia, указывает далее The Telegraph.

"Франция была одним из ключевых сторонников победы Катара. По утверждению бывшего президента ФИФА (Йозефа Блаттера. - Ред.), Саркози оказал решающее влияние на то, чтобы заявка Катара получила поддержку Парижа и других европейских стран, участвовавших в голосовании в 2010 году", - пишет газета.

В апреле стало известно, что прокуратура Франции расследует обвинения в подкупе при выборе стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов. Расследование ведется по таким статьям, как коррупция, злоупотребление служебным положением, а также организация преступного сообщества. В рамках расследования 20 апреля в Швейцарии был допрошен Йозеф Блаттер.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России, а страной-хозяйкой первенства 2022 года станет Катар. Скандал вокруг ФИФА разгорелся в мае 2015 года, когда в Швейцарии были задержаны несколько высокопоставленных функционеров федерации, которых в США обвиняли в коррупции. Тогда же швейцарская прокуратура заявила о начале расследования в связи с выбором России и Катара странами-хозяйками чемпионатов мира. Вскоре глава ФИФА Йозеф Блаттер объявил о своей отставке, а позднее был дисквалифицирован на восемь лет.

URL: http://www.vb.kg/364327
Теги:
Катар, президент, Франция
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  