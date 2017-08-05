Погода
$ 69.02 - 69.43
€ 81.27 - 82.86

Джоан Роулинг вновь признана самой богатой писательницей

230  0
www

Создательница серии книг о "Гарри Поттере" британская писательница Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем 2017 года по версии журнала Forbes, сообщает Росбалт.

За прошедший год Роулинг заработала $95 млн, а все состояние писательницы оценивается в $650 млн. И это без учета $150 млн, которые она пожертвовала на благотворительность.

Отмечается, что главный источником дохода Роулинг за последнее время стали пьеса и спектакль "Гарри Поттер и проклятое дитя", а также фильм "Фантастические твари и где они обитают".

Вторую и третью строчки рейтинга богачей литературного мира заняли, соответственно, Джеймс Паттерсон - автор романов об инспекторе Алексе Кроссе ($87 млн за год) и Джефф Кинни, известный по "Дневнику слабака" (за год он заработал $21 млн).

В первую десятку также попали Дэн Браун ($20 млн), Стивен Кинг ($15 млн), Джон Гришэм ($14 млн), Нора Робертс ($14 млн), Пола Хокинс ($13 млн), Э.Л. Джеймс ($11,5 млн), Даниэла Стил ($11 млн) и Рик Риордан ($11 млн).

URL: http://www.vb.kg/364329
Теги:
литература
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  