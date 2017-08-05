Джоан Роулинг вновь признана самой богатой писательницей

Создательница серии книг о "Гарри Поттере" британская писательница Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем 2017 года по версии журнала Forbes, сообщает Росбалт.

За прошедший год Роулинг заработала $95 млн, а все состояние писательницы оценивается в $650 млн. И это без учета $150 млн, которые она пожертвовала на благотворительность.

Отмечается, что главный источником дохода Роулинг за последнее время стали пьеса и спектакль "Гарри Поттер и проклятое дитя", а также фильм "Фантастические твари и где они обитают".

Вторую и третью строчки рейтинга богачей литературного мира заняли, соответственно, Джеймс Паттерсон - автор романов об инспекторе Алексе Кроссе ($87 млн за год) и Джефф Кинни, известный по "Дневнику слабака" (за год он заработал $21 млн).

В первую десятку также попали Дэн Браун ($20 млн), Стивен Кинг ($15 млн), Джон Гришэм ($14 млн), Нора Робертс ($14 млн), Пола Хокинс ($13 млн), Э.Л. Джеймс ($11,5 млн), Даниэла Стил ($11 млн) и Рик Риордан ($11 млн).