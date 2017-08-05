Генетики установили, кем были представители первых цивилизаций Европы

Первой цивилизацией Европы считается минойская цивилизация, возникшая в III тысячелетии до нашей эры на Крите, пишет Naked Science со ссылкой на Nature. Минойское общество отличалось сложной структурой. Центрами экономической и политической активности служили дворцы - крупные комплексы, при строительстве которых применялось множество архитектурных и инженерных технологий. Минойцы обладали письменностью, вели активную морскую торговлю, поддерживали отношения с Египтом и небольшими культурами островов Эгейского моря. Упадок минойской цивилизации достиг пика в конце II тысячелетия до н. э. Постепенно минойцев сменили представители микенской цивилизации (ахейцы). Единым центром политического влияния стали Микены на полуострове Пелопоннес. В отличие от минойцев, ахейцы активно завоевывали новые территории. На месте их колоний впоследствии выросли многие греческие полисы.

Вопрос о происхождении представителей обеих цивилизаций широко обсуждается с начала XX века, когда археологи обнаружили остатки минойского дворца в Кноссе. Согласно наиболее распространенной версии, основатели раннеминойской цивилизации пришли на Крит с востока - из Анатолии. Некоторые ученые связывают их с населением севера Месопотамии. Происхождение ахейцев возводят к историческому региону Фессалия на побережье Эгейского моря.

Международная группа ученых проанализировала ДНК 19 человек, живших в эпоху бронзового века на Крите, в материковой Греции и на островах Эгейского моря. 10 из них были минойцами, четверо - микенцами, трое обитали на юго-западе Анатолии (современная территория Турции). Один из оставшихся образцов принадлежал жителю Крита, погибшему приблизительно в то же время, когда на остров пришли микенцы. Последний образец ДНК найден в том же регионе, его возраст - более 7 000 лет. Последовательности ДНК этих людей сравнили с уже известными генетическими последовательностями 332 древних людей и 2614 наших современников.

Ученые пришли к выводу, что минойцы и микенцы были генетически близки друг к другу. По крайней мере, три четверти их предков, как и предполагалось, оказались анатолийскими земледельцами. Оставшуюся четверть, вероятно, составляло в основном население Кавказа и территории Ирана. Микенцы также унаследовали небольшую часть своих генов от более древних охотников-собирателей востока Европы. Вероятно, эти гены микенцы получили от людей, населявших территорию Армении на рубеже медного и бронзового веков.

По словам ученых, дальнейшие генетические исследования помогут выяснить, когда именно общие предки минойцев и микенцев пришли на побережье Эгейского моря.