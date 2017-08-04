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ОАО "Электрические станции" одобрило соглашение с Liglass Trading

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Айдана Абдуваитова

Сегодня, 4 августа, на внеочередном заседании акционеры ОАО "Электрические станции" одобрили сделку с Liglass Trading. Об этом сообщили в пресс-службе энергокомпании.

На повестке внеочередного собрания акционеров были обозначены два вопроса:

  1. внесение изменений в годовой бюджет Общества на 2017 год;
  2. одобрение проекта инвестиционного соглашения "О сотрудничестве при реализации дополнительного инвестиционного проекта по строительству, вводу и эксплуатации Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций в Кыргызской Республике к проекту "Строительство малых гидроэлектростанций в Кыргызской Республике", реализуемому правительством КР и чешской компанией " LiglassTraidingCZ, SRO".

В своем выступлении генеральный директор "Электрических станций" Узак Кыдырбаев отметил, что по условиям соглашения на строительство Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 будет привлечено порядка $230 млн.

ОАО "Электрические станции" выполняет реализацию условий настоящего инвестиционного соглашения в части прав акционера ЗАО "Верхне-Нарынские ГЭС". В случае неисполнения инвестором своих обязательств действие соглашения прекращается, при этом все вложенные инвестором денежные средства в уставной капитал ЗАО "Верхне-Нарынские ГЭС" не подлежат возврату.

Акционеры ОАО "Электрические станции" после обсуждения вопросов повестки дня собрания большинством голосов одобрили вышеуказанные вопросы.

Напомним, 10 июля в Бишкеке правительство подписало договор с чешской компанией Liglass Trading CZ о строительстве и вводе в эксплуатацию Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 (Верхне-Нарынский каскад), а также о строительстве малых ГЭС.

Крупнейший проект – строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС – разделен на два этапа. На первый этап чешская компания выделит до 57 млн долларов. Кроме того, инвесторы обязуются погасить задолженность Кыргызстана перед российской компанией ПАО "РусГидро", с которой ранее был расторгнут договор. Второй этап инвестирования предусматривает основную долю вложений в размере до 173 млн долларов.

Однако позже в Кыргызстане разгорелся скандал вокруг этого сотрудничества. По сообщениям чешских СМИ, Liglass Trading CZ – это малоизвестная компания, которая ранее не участвовала в крупных проектах и не имеет миллионного капитала для серьезных инвестиций за рубежом.

URL: http://www.vb.kg/364332
Теги:
ГЭС, инвестиции, Камбар-Ата, Электрические станции
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