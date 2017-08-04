Текебаев: Показания Омурбека Абдырахманова расходятся

Сегодня, 4 августа, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова.

В ходе судебного процесса суд допросил Текебаева.

В своих показаниях он заявил, что весь Кыргызстан знает, кем является Омурбек Абдырахманов (экс-депутат парламента), так как он четыре года был парламентарием.

"Он говорил плохое не только про меня, но и про "Ата Мекен". У нас был конфликт, после чего на съезде партии его исключили из партийных рядов. Фальсификаторы рассчитывали на то, что Абдырахманов даст любые показания против меня. В показаниях он говорит, что видел Маевского 13 мая у Текебаева, где и познакомился с ним. Однако он был в Америке тогда. До конца мая он был в США. Но после указывалось, что мы с Маевским виделись в декабре. Все трое поменяли свои показания", - сказал Текебаев.