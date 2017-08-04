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Текебаев: Показания Омурбека Абдырахманова расходятся

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Аида Джумашева

Сегодня, 4 августа, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова.

В ходе судебного процесса суд допросил Текебаева.

В своих показаниях он заявил, что весь Кыргызстан знает, кем является Омурбек Абдырахманов (экс-депутат парламента), так как он четыре года был парламентарием.

"Он говорил плохое не только про меня, но и про "Ата Мекен". У нас был конфликт, после чего на съезде партии его исключили из партийных рядов. Фальсификаторы рассчитывали на то, что Абдырахманов даст любые показания против меня. В показаниях он говорит, что видел Маевского 13 мая у Текебаева, где и познакомился с ним. Однако он был в Америке тогда. До конца мая он был в США. Но после указывалось, что мы с Маевским виделись в декабре. Все трое поменяли свои показания", - сказал Текебаев.

URL: http://www.vb.kg/364334
Теги:
Омурбек Абдырахманов, Омурбек Текебаев, суд
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Комментарии
Чолпон Шакирова
04.08.2017, 15:41
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От этого суть не меняется. Текебаев взял за что-то деньги у Маевского и кинул его. Итог такой. 

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Медет Осмоналиев
04.08.2017, 17:15
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Текебаев лучше всех знает, кто где был и какая погода стояла в любой день 2010 года. Вот только документы с его утверждениями не сходится. Тому пример недавно публиковавшаяся выписка с рейсов, которыми летал Маевский.

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Тимур Байменов
04.08.2017, 18:07
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Адвокаты Текебаева заявили, что следственный эксперимент проходил не в кабинете ныне подсудимого лидера "Ата Мекена", а в кабинете Алмазбека Атамбаева, в 2010 году занимавшего пост первого заместителя председателя временного правительства. Модин во время следственного эксперимента показал этот кабинет. Но, как оказалось, Омурбек Чиркешович и его защитники снова пытались ввести в заблуждение общество и суд. Модин указал правильно, но он не мог знать, что потом произошли определенные изменения. По данным СМИ, которые опирались на источники из Дома правительства, сейчас в помещении, на которое указал Модин, работает первый вице-премьер. А тогда, в 2010-м, вместо этого большого кабинета было два. По одну сторону снесённой стены работал Текебаев, по другую - Атамбаев.В 2010 году Омурбеку Бабанову, ставшему первым-вице-премьером, кабинет показался маленьким. И он распорядился снести стену, два кабинета превратились в одну большую, - признаются в Доме правительства. "Бывшая приёмная Текебаева превратилась в комнату отдыха", - сообщили чиновники.Можно, конечно, списать на забывчивость Текебаева, который не признал свой кабинет. Он, наверное, даже не замечал его, ведь был занят важными делами, писал ночами законы, а днем обсуждал "бизнес-проекты". А вот адвокатам стоило бы просто нормально изучить вопрос кабинета. Из-за халатности снова их подсудимый потерпел фиаско.

Так и тут Текебаева и его адвокатишки нам врут.

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