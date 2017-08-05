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Молодежная сборная Кыргызстана готовится к чемпионату Азии по ушу-саньда

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Гулиза Авазова

Молодежная сборная Кыргызстана по ушу-саньда примет участие в чемпионате Азии среди юниоров, который пройдет с 14 по 21 сентября Куми (Южная Корея).

Как сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта, в состязаниях по данному виду восточных единоборств за медали первенства поборются трое кыргызстанцев под руководством главного тренера Тагайбека Омуржанова.

В составе команды выступят Бакытбек Колдош уулу, Бектур Султанов и Каримжон Балтабаев. На поездку спортсменов Дирекция по неолимпийским видам спорта собирается выделить 431 тыс. сомов.

Также за счет спонсоров собираются на чемпионате выступить еще двое - Давронбек Ахмаджанов и Женишбек Эшмамат уулу.

Помимо ушу-саньда в рамках чемпионата пройдут состязания по традиционному ушу. Отметим, в первом виде восточных единоборств бойцы проводят полноценные поединки по правилам, в традиционном участники выполняют различные комплексы программ в зависимости от стилей ушу.

В традиционном виде также выступят трое кыргызстанцев - Адиль и Азирет Мусаевы, а также Жанболот Козубеков. На поездку трех спортсменов дирекция выделит 232 тыс. сомов.

Как сообщается, в настоящее время сборная Кыргызстана проводит учебно-тренировочные сборы в селе Тамчи (Иссык-Кульская область), в целях подготовки к предстоящим стартам. В частности, молодежная сборная в количестве пять человек готовится к чемпионату Азии. А также 14 "саньдистов" в составе взрослой сборной проводят сборы, которые продлятся до 18 августа.

URL: http://www.vb.kg/364336
Теги:
ушу, чемпионат
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