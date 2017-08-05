Главное "колесо обозрения" уже видно из-за деревьев. Когда оно откроется?

Из центра Бишкека уже видно очертания главного "колеса обозрения" столицы в парке Панфилова. Отметим, данный аттракцион демонтировали несмотря на то, что эксплуатационный срок еще не закончился. Дирекция решила заменить конструкцию, так как данные сооружения являются объектами повышенной опасности и рисковать в этом деле не стоит.

Работы по обновлению высотного аттракциона ведутся уже не первый месяц. Но говорить о том, что со дня на день колесо откроется нельзя. Впереди еще огромное количество работ, говорит директор парка Панфилова Дмитрий Петров.

"Кроме самой конструкции есть еще много работы. По глине ведь людей не будешь пускать, нужно еще брусчатку установить. Сделать навесы, мы сейчас просто сам диаметр сделали, еще даже кабинка ни одна не висит",- сказал он.

Поэтому сказать когда обновление закончится пока сложно, впереди еще огромный спектр работ, в том числе пусконаладочные, электрическая часть, иллюминация и покраска.

Известен лишь приблизительный срок завершения работ, он запланирован на конец сентября. Изначально планировалось ввести конструкцию в эксплуатацию 31 августа в День независимости Кыргызстана. Однако по сообщению директора парка, лучше перестраховаться и проверить все досконально. Так как ускорение работ ни к чему хорошему никогда не приводит.

К критики администрация парка также готова. Если сдача проекта затянется, начнутся разговоры, что с колесом что-то не так. Однако по сообщению дирекции, лучше они не спеша, но качественно завершат реконструкцию этого высотного объекта, чем в быстром темпе с мыслью о том, все ли в порядке.

Высота конструкции составляет 50 метров. Как отметил директор парка, совсем скоро начнется следующий этап - установка кабинок. Сегодня рабочие уже закрепляют завершающую спицу колеса. Стоит отметить, что судя по эскизам, администрация парка приятно удивит бишкекчан и гостей столице новым "колесом обозрения". Оно будет более красочным в дневное время, а в вечернее аттракцион превратится в гигантскую экспозицию украшенную светодиодной подсветкой.

Впрочем, одна из сложных работ уже завершена - каркас конструкции уже установлен. Теперь остались навесные и технические работы.