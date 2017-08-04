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У педиатров скорой помощи новая форма. Их переодели в разноцветные халаты

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ВБ

4 августа педиатрическим бригадам Станции скорой медицинской помощи г. Бишкек вручили новую летнюю форму. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как рассказал врач-педиатр Акыл Козурбеков, он работает на столичной станции СМП с апреля текущего года, здесь ранее проходил стажировку в течение трёх месяцев и заметил, что станционные работники всегда испытывают какую-то нехватку в жизненно необходимых вещах, которые им нужны в деле спасения детских и взрослых жизней. Педиатр написал письмо директору детского хосписа и ОФ "Помогать легко" Динаре Аляевой, и для него было большой неожиданностью, когда организация откликнулась на просьбу.

"Это наша благодарность педиатрам за их усердие в работе, - сказала директор ОФ "Помогать легко" Динара Аляева. - Они просили также помочь приобрести им некоторое оборудование, но мы пока нашли только возможность помочь с летней формой. Качественные и разноцветные наряды нужных размеров в количестве 50 штук бесплатно отшил "Модный дом". Надеемся на продолжение подобного сотрудничества и по мере необходимости будем и дальше помогать труженикам экстренной помощи".

"По плану у нас должно быть пять педиатрических бригад, но на данный момент стабильно работает всего четыре. На сегодняшний день не хватает 12 врачей. Как правило, количество вызовов в летнее время года возрастает в связи с увеличением острых кишечных инфекций, а в зимнее - когда увеличиваются острые респираторные заболевания. Вот и сегодня очень много вызовов, и чаще всего мы выезжаем с большим опозданием. По существующим правилам "скорая" должна быть на месте через 15 минут, а мы приезжаем через 30-40 минут, потому что частенько на дорогах попадаем в пробки, и не всегда нас пропускают", - рассказала заведующая педиатрическим отделением станции Анара Чынгужоева.

По ее словам, нельзя сказать, что медицинским работникам совсем нечего было носить, но эта форма сшита специально для детей. И рисунок, и расцветка очень красивые, чтобы дети не пугались и не плакали при виде медицинских работников.

URL: http://www.vb.kg/364338
Теги:
дети, Бишкек, скорая помощь
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Комментарии
Ок.ок
04.08.2017, 16:47

А где халаты-то на фото? 

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