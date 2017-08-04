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Дело Текебаева: абсурдность линии защиты

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Руслан Изреков

Омурбек Текебаев, обвиняемый в получении миллиона долларов США от иностранных инвесторов, осознав безысходность своего положения, перешел к новой, испытанной долголетним политическим стажем тактике. Так, видимо, лидер партии "Ата Мекен" своим адвокатам дал указание, чтобы они руководствовались методом "лучшая защита - это нападение".

При этом обвиняемые решили сыграть на деталях. В частности, внесли ходатайство о приобщении к делу метеопрогноза на 13 мая 2010 года. Текебаев пытается лишний раз ввести общественность в заблуждение, при этом без зазрения совести уверяя, что свидетели Маевский и Модин якобы утверждали, что 13 мая 2010 года было жарко, и вместе с ним сидели на открытой летней площадке в ресторане "Супара".

Однако в своих показаниях указанные свидетели сказали, что встреча прошла в помещении, оформленном в этностиле, то есть, никак не на открытой летней площадке, как хотят преподнести защитники Текебаева.

Явным свидетельством того, что адвокаты атамекеновца изо всех сил пытаются исполнить указание своего шефа о переходе к тактике "лучшая защита - это нападение", является их требование назначить психиатрическую экспертизу в отношении ключевого свидетеля обвинения Леонида Маевского, а потом и всех остальных по отдельности. И неизвестно, чего они хотят этим добиться. Не абсурдность ли это линии защиты?!

URL: http://www.vb.kg/364339
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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Комментарии
Медет Осмоналиев
04.08.2017, 16:44
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Комментариев: 440

На самом деле классическая тактика: сначала вложить в чьи-то уста слова, которых он не говорил, а потом опровергать их.

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Тимур Байменов
04.08.2017, 18:05
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Комментариев: 110

С самого начала было понятно, что Текебаев попытается растянуть дело. Но как мы видим все его отмазки становятся все смешнее и смешнее. 

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