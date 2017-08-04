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Еще два боксера Кыргызстана вышли в полуфинал юношеского чемпионата Азии

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Гулиза Авазова

Сегодня, 4 августа, в рамках третьего дня проходят четвертьфинальные бои чемпионата Азии среди юношей. Отметим, первенство континента проходит в городе Пуэрто-Принсеса (Филиппины).

Как сообщает Азиатская конфедерация бокса, в послеобеденной сессии прошли 12 боев в двух из которых приняли участие кыргызстанцы.

В весовой категории Дастан Онолбеков (до 66 кг) со счетом 3:2 выиграл представителя Индии Аакаша Саат Джая и вышел в полуфинал первенства.

В этой сессии другой кыргызстанец Баяман Магзымов (до 46 кг) уступил казахстанцу Акылбеку Мухтарову.

В рамках вечерних боев первым среди кыргызстанцев на ринг вышел Муктарбек Ибраимов (до 50 кг), который ранее в 1/8 финала одолел боксера из Саудовской Аравии Абдулазизом Аль-Атби. Недавно завершился его бой против Ю Хао Лонга из Китая. Единогласным решением судей он одержал уверенную победу и также вышел в 1/2 финала.

Отметим, во вчерашних поединках двое кыргызстанцев пробились в полуфинал - в категории до 63 кг Умар Кубанычбек уулу и тяжеловес Ахмед Усупов (свыше 80 кг).

В рамках вечерней сессии еще выступят двое кыргызстанцев - Айдар Ороскулов (до 57 кг) и Нурадин Рустамбек уулу (до 60 кг).

Напомним, согласно правилам состязаний по боксу проигравшие в полуфинале становятся бронзовыми призерами, выигравшие продолжат борьбу за золото.

URL: http://www.vb.kg/364342
Теги:
бокс, чемпионат
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