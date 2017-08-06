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Lego отозвала 129 тысяч конструкторов из-за неправильного оттенка серого

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Компания Lego рассказала в корпоративном журнале, что отозвала партию из 129 тысяч наборов конструкторов из-за неправильно подобранного оттенка серого цвета. "Спецоперация" обошлась в 10 миллионов датских крон или 1,6 миллиона долларов, пишет TJournal.

​Случай датируется 2015 годом, однако о нём стало известно только сейчас. Наборы, среди которых были конструкторы из популярных линеек Lego Star Wars и Lego Creator, должны были включать себя тёмно-серые детали. Однако вместо них в упаковках оказались детали светло-серого цвета.

Руководство Lego возложило вину на "человеческую ошибку". По итогам внутреннего расследования выяснилось, что сотрудник фабрики Billund Lego прикрепил к тюбику этикетку не с тем оттенком цвета.

В Lego обнаружили недочёт ещё до того, как конструкторы добрались до розничных магазинов. Тем не менее это не помогло избежать всех проблем: головной офис вызвал работников, отправившихся в отпуск в Чехию и Венгрию, чтобы срочно переупаковать комплекты.

Расходы на массовый отзыв конструкторов, как подчеркнуло The Local, не имеют большого значения для компании. В 2016 году Lego отчиталась о доходах в 5,2 миллиарда долларов.

К сотруднику, допустившему ошибку, не применяли никаких дисциплинарных мер. Вместо этого Lego инвестировала около 64 тысяч долларов в проект по дополнительному освещению на фабриках и мерах предосторожности по распечатке меток о цвете.

URL: http://www.vb.kg/364343
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