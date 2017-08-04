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Супруг королевы Дании отказался от погребения в одном саркофаге с женой

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Супруг королевы Дании принц Хенрик отказался от погребения в одном саркофаге с женой Маргрете II. Как пишет Росбалт, о решении принца говорится в официальном сообщении пресс-службы королевского дома Дании.

Тем самым будет нарушен многовековой обычай захоронения в королевской усыпальнице, расположенной в соборе города Роскилле. При этом королеве уже какое-то время было известно о планах супруга и она согласна с его решением. Хенрик хочет быть погребенным в Дании, но еще не определился с точным местом.

По данным СМИ, конфликт между супругами разразился после того, как королева отказалась признавать своего мужа, 83-летнего принца, равным по статусу. После женитьбы на принцессе ему был присвоен титул принца-консорта. Хенрик же неоднократно говорил, что хотел бы называться королем. В 2016 году принц Хенрик отошел от дел и отказался от титула принца-консорта, став именоваться просто принцем. С тех пор он исполнял лишь немногие из своих официальных обязанностей.

"Для принца решение не быть похороненным рядом с королевой - это естественное следствие того, что он не был со своей супругой на равных, не имея того титула и роли, которых он желал", - пояснили в Королевском доме Дании.

URL: http://www.vb.kg/364344
Теги:
Дания
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