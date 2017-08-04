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В Мексиканском заливе образовалась гигантская мертвая зона

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Группа американских ученых обнаружила, что в Мексиканском заливе у берегов США образовалась крупная мертвая зона - участок лишенной кислорода воды площадью около 23 тысяч квадратных километров. По мнению исследователей, она образовалась из-за сельскохозяйственных отходов, поступающих в залив через реку Миссисипи. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Gizmodo.

Появление мертвых зон - типичное явление для Мексиканского залива. Их размер в среднем составляет 15 тысяч квадратных километров. В 2002 году исследователи зарегистрировали одну из самых крупных бескислородных областей, чья площадь достигала 22 тысяч квадратных километров. Однако новая мертвая зона, появившаяся в этом году, побила этот рекорд. Она в 4,6 раза превышает допустимый предел, установленный экспертами организации Gulf Hypoxia Task Force, цель которой - снизить уровень загрязнения реки Миссисипи.

Снижение концентрации кислорода в воде (это состояние называется гипоксией) происходит из-за того, что обилие питательных веществ в водах, загрязненных удобрениями и частицами почвы, приводит к массовому росту водорослей. Гибель и разложение последних является причиной истощения кислорода и гибели морских существ. В мире насчитывается более 400 гипоксических зон, но участок в Мексиканском заливе является крупнейшим из них.

URL: http://www.vb.kg/364345
Теги:
экология
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