Производитель марихуаны купил город в Калифорнии и ждет туристов

Американский производитель марихуаны купил небольшой город в штате Калифорния, передает Росбалт со ссылкой на Bloomberg.

Город с населением в 20 человек был куплен за $5 млн. За полтора года компания намерена вложить в населенный пункт, расположенный в часе езды игорной столицы США Лас-Вегаса, еще $2,5 млн.

Штат в 2016 году легализовал марихуану.

"Мы не хотели проморгать момент, когда этот вид нишевого туризма опередит другие", - прокомментировал приобретение менеджер проекта Стивен Шерин.

В частности, были куплены магазин, отель, школа и минеральные источники. На площади 120 акров инвестор хочет построить новые здания. Он также планирует получать энергию из возобновляемых источников.