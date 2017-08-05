Объявлен повторный конкурс на разработку месторождения Туюк-Каргаша

Правительство Кыргызстана объявило о проведении повторного конкурса на право пользования недрами с целью разработки месторождения коксующегося угля Туюк-Каргаша и проведения геологоразведочных работ.

Сообщается, что конкурс будет проводиться в соответствии с "Положением о порядке и условиях проведения конкурса на право пользования недрами", утвержденным постановлением правительства от 14 декабря 2012 года № 834 и Условиями и порядком проведения конкурса на право пользования недрами с целью разработки месторождения коксующегося угля Туюк-Каргаша и проведения геологоразведочных работ

Начальная стоимость права пользования недрами объекта конкурса установлена в размере не менее 2 498 760 000 сомов.

Одним из требований к участию в конкурсе является оплата за краткий пакет геологической информации в размере 2 417 215 сомов.

Заинтересованные лица могут подробно ознакомиться с требованиями к участию в конкурсе, а также с иной информацией, касающейся конкурса по месторождению коксующегося угля Туюк-Каргаша, содержащейся в Условиях и порядке проведения конкурса на право пользования недрами с целью разработки месторождения коксующегося угля Туюк-Каргаша, проведения геологоразведочных работ и критерии определения победителя на официальном сайте Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики www.gkpen.kg.

Желающим принять участие в конкурсе, необходимо предоставить не позднее 15.00 часов 14 сентября 2017 года документы для участия в конкурсе.