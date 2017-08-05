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В городе Ош сгорел салон свадебных платьев

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Родион Решетов

В городе Ош сгорел свадебный салон и два жилых дома. По данным МЧС возгорание произошло примерно в 23:45.

Пожар произошел 3 августа по улице Киргизская, площадь возгорания составила 375 квадратных метров. Как отмечается огонь уничтожил свадебные платья и 10 ковров.

В частных домах уничтожены 14 оконных рам, 8 пластиковых дверей, телевизоры, холодильник и мягкая мебель. Площадь возгорания в домах составила 270 квадратных метров.

Стоит отметить, что благодаря пожарным пламя не перекинулось на еще шесть жилых домов расположенных по соседству. Как уточняется, никто не пострадал.

URL: http://www.vb.kg/364350
Теги:
МЧС, Ош, пожар
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