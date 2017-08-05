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Атамбаев поручил тщательно проработать стратегию развития КР до 2040 года

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ВБ

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 5 августа, обсудил с руководителем своего Аппарата Сапаром Исаковым ход работы по разработке долгосрочной стратегии развития страны на период до 2040 года.

Глава государства поручил обеспечить тщательную подготовку стратегического документа, в центре которого должен быть человек, его жизнь, здоровье, образование, права и свободы. Который должен стать своеобразной "дорожной картой" дальнейшего развития и укрепления страны, достижения развитой экономики, основанной на знаниях.

Кроме того, Сапар Исаков доложил президенту о работе, проводимой Аппаратом по экспертизе принятых Жогорку Кенешем законопроектов, а также принимаемых мерах по выполнению поручений главы государства и взаимодействию с другими государственными органами в реализации важных для страны стратегических задач.

URL: http://www.vb.kg/364352
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сапар Исаков, президент, стратегия развития
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