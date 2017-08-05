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На Иссык-Куле пешеходов оштрафовали за неправильный переход дороги

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Родион Решетов

Сегодня, 5 августа, весь мир отмечает международный день светофора. В связи, с чем УВД Иссык-Кульской области в целях профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов провело рейд под названием "Пешеход и пешеходный переход".

"В областном центре работают пять групп инспекторов дорожного движения. Они следят за порядком. Во время рейда, сотрудники патрульной милиции находились вблизи пешеходных переходов. В случае нарушения с водителями и пешеходами проводятся профилактические беседы по недопущению нарушения ПДД. Злостных нарушителей штрафуем, с некоторыми проводим профилактические беседы", - сообщил руководитель пресс-службы Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

Он также добавил, что злостные нарушители привлекаются к административной ответственности. Так, водителю грозит штраф в размере одной тысячи сомов, а пешеходу, нарушившему ПДД – 500 сомов.

URL: http://www.vb.kg/364356
Теги:
Иссык-Кульская область, светофоры, штраф, УВД
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