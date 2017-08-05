Пятеро юных боксеров проведут бой за выход в финал чемпионата Азии

Пятеро боксеров Кыргызстана проведут поединки за выход в финал чемпионата Азии среди юношей, который проходит в городе Пуэрто-Принсеса (Филиппины).

Как сообщает Азиатская конфедерация бокса, по итогам всех четвертьфинальных боев, пятеро кыргызстанцев пробились в 1/2 финала первенства. Последним вышел Айдар Ороскулов в весовой категории до 57 кг, он провел бой против боксера Тайбэя Ву Куо Вэя. Поединок кыргызстанец выиграл единогласным решением судей - 5:0.

Отметим, также ранее в вечерней сессии боев Муктарбек Ибраимов (до 50 кг) выиграл у Ю Хао Лонга из Китая и также вышел в 1/2 финала. В дневной сессии победы добился Дастан Онолбеков (до 66 кг), одолевший представителя Индии Аакаша Саат Джая. Также днем ранее двое кыргызстанцев вышли полуфинал. В категории до 63 кг - Умар Кубанычбек уулу и тяжеловес Ахмед Усупов (свыше 80 кг).

Напомним, согласно правилам состязаний по боксу, проигравшие в полуфинале становятся бронзовыми призерами, выигравшие продолжат борьбу за золото.

Состав пар с участием боксеров Кыргызстана:

до 50 кг

Сукхет Саравут (Таиланд) - Муктарбек Ибраимов

до 66 кг

Дастан Онолбеков - Асадбек Джуманиёзов (Узбекистан)

свыше 80 кг

Шохрух Алматов (Узбекистан) - Ахмед Усупов

до 57 кг

Айдар Ороскулов - Гох Сёнгхун (Южная Корея)

до 63 кг

Умар Кубанычбек уулу - Джонгжо Вирапон (Таиланд)