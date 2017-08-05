Погода
$ 69.02 - 69.43
€ 81.27 - 82.86

Пятеро юных боксеров проведут бой за выход в финал чемпионата Азии

98  0
Гулиза Авазова

Пятеро боксеров Кыргызстана проведут поединки за выход в финал чемпионата Азии среди юношей, который проходит в городе Пуэрто-Принсеса (Филиппины).

Как сообщает Азиатская конфедерация бокса, по итогам всех четвертьфинальных боев, пятеро кыргызстанцев пробились в 1/2 финала первенства. Последним вышел Айдар Ороскулов в весовой категории до 57 кг, он провел бой против боксера Тайбэя Ву Куо Вэя. Поединок кыргызстанец выиграл единогласным решением судей - 5:0.

Отметим, также ранее в вечерней сессии боев Муктарбек Ибраимов (до 50 кг) выиграл у Ю Хао Лонга из Китая и также вышел в 1/2 финала. В дневной сессии победы добился Дастан Онолбеков (до 66 кг), одолевший представителя Индии Аакаша Саат Джая. Также днем ранее двое кыргызстанцев вышли полуфинал. В категории до 63 кг - Умар Кубанычбек уулу и тяжеловес Ахмед Усупов (свыше 80 кг).

Напомним, согласно правилам состязаний по боксу, проигравшие в полуфинале становятся бронзовыми призерами, выигравшие продолжат борьбу за золото.

Состав пар с участием боксеров Кыргызстана:

до 50 кг

  1. Сукхет Саравут (Таиланд) - Муктарбек Ибраимов

до 66 кг

  1. Дастан Онолбеков - Асадбек Джуманиёзов (Узбекистан)

свыше 80 кг

  1. Шохрух Алматов (Узбекистан) - Ахмед Усупов

до 57 кг

  1. Айдар Ороскулов - Гох Сёнгхун (Южная Корея)

до 63 кг

  1. Умар Кубанычбек уулу - Джонгжо Вирапон (Таиланд)

В первенстве Азии среди юниоров принимают участие 138 боксеров из 18 стран, которые борются за 13 комплектов медалей. Кыргызстан представляют 11 молодых мастеров кожаной перчатки.

URL: http://www.vb.kg/364357
Теги:
бокс, чемпионат
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  