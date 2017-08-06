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Жээнбеков: Правительство продолжит оказывать помощь пострадавшим от стихии

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Правительство Кыргызстана продолжит оказывать всестороннюю помощь гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий. Об этом премьер-министр Сооронбай Жээнбеков заявил во время ознакомления с ходом реализации поручений по восстановлению социальных объектов, разрушенных в ходе землетрясений, произошедших 3 и 5 мая 2017 года в Чон-Алайском районе Ошской области.

Накануне, 5 августа, Жээнбеков принял участие в церемонии закладки капсулы средних общеобразовательных школ в селах Шибээ и Кулчу Чон-Алайского района Ошской области, каждая из которых рассчитана на 150 ученических мест.

Глава правительства отметил, что, по сравнению с прошлыми годами, социально-экономические показатели в стране изменились в лучшую сторону, что позволило больше внимания уделять социальной сфере и инфраструктурным проектам.

"Уверен, что в этих школах будет воспитываться молодое поколение граждан республики, которое будет работать и трудиться во благо своего народа и государства", - сказал премьер-министр.

Он отметил, что в этом году из бюджета по статье "капитальные вложения" выделено 5,9 млрд. сомов на строительство социальных объектов, значительная часть из которых направлена на ремонт и строительство школ.

Особое внимание Сооронбай Жээнбеков обратил на необходимость соблюдения строительных норм и правил при строительстве и использовании строительных материалов отечественного производства, отвечающих всем требованиям.

В рамках рабочей поездки он также встретился с жителями пострадавших от землетрясения сел Чон-Алайского района Ошской области.

В ходе встречи были подняты вопросы ипотечного кредитования и поставок кирпича. Глава правительства поручил Министерству чрезвычайных ситуаций проработать вопрос доставки необходимого количества кирпича гражданам, пострадавшим от землетрясений, произошедших 3 и 5 мая 2017 года в Чон-Алайском районе Ошской области.

URL: http://www.vb.kg/364361
Теги:
правительство, Сооронбай Жээнбеков
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