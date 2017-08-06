СМИ: Британскую модель похитили в Милане и выставили на аукцион в даркнете

Злоумышленник похитил 20-летнюю модель из Великобритании в Милане и выставил её на аукцион в теневом сегменте интернета.

Как пишет RT со ссылкой на Daily Mail, девушка, имя которой не называется, приехала в Милан на фотосессию, подстроенную уроженцем Польши Лукашем Хербой. Во время фотосъёмки злоумышленник вколол модели наркотик и взял её в заложники.

Херба пытался продать её за €300 тыс. в биткоинах в теневом сегменте интернета.

В итоге девушка провела в плену около недели. Сообщается, что злоумышленник решил освободить модель, узнав, что у неё есть двухлетний сын. Когда его задержала полиция, Херба отметил, что "похищение матерей не входило в его планы".

Предполагается, что он состоит в группировке "Чёрная смерть", которая якобы занимается продажей людей в даркнете.