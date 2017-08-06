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Сирия обвинила международную коалицию в гибели 43 жителей Ракки

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Авиация возглавляемой США международной коалиции разбомбила несколько жилых кварталов Ракки, сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на местные источники.

В результате авиаударов погибли 43 человека, еще несколько горожан ранены. Отмечается, что нанесен значительный материальный ущерб.

Ранее 5 августа зампредседателя местного отделения сирийского общества Красного Полумесяца Дина аль-Асаад сообщила, что самолеты международной коалиции нанесли удар по больнице в Ракке. По данным аль-Асаад, использовались боеприпасы, снаряженные белым фосфором.

URL: http://www.vb.kg/364368
Теги:
коалиция, Сирия
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