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В Бишкеке произведен добровольный снос незаконных объектов

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ВБ

Управлением землепользования и строительства (УЗС) в ходе инвентаризации на улице Шералиева в жилом массиве Арча-Бешик установлено самовольное расширение границ земельных участков на муниципальной территории без соответствующих разрешительных документов.

Для устранения выявленных нарушений со стороны городскими властями владельцам объектов выдано предписание "О сносе самовольных объектов" с приведением муниципальной территории в первоначальное состояние.

Во исполнение предписания УЗС произведен добровольный снос капитального забора из пескоблока, общей площадью 20 квадратных метров по ул. Шералиева №34/39 и жилого дома общей площадью 15 квадратных метров по ул. Шералиева №34/76. Также демонтирован павильон, занимающий муниципальную территорию общей площадью 15 кв. метров на пересечении улиц Шералиева-Бердибаева.

URL: http://www.vb.kg/364370
Теги:
мэрия, Бишкек
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