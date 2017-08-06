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СМИ: Гульнара Каримова доставлена в VIP-корпус СИЗО СНБ Узбекистана

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Старшая дочь бывшего президента Узбекистана находится в следственном изоляторе Службы национальной безопасности, сообщает Asia-Plus.

Как заявил на Facebook главред "Ферганы" Даниил Кислов, госпожа Каримова находится на третьем этаже СИЗО в корпусе для VIP-персон.

Между тем, ТАСС сообщает, что правоохранительные органы республики подтвердили факт заключения под стражу старшей дочери первого президента Ислама Каримовай, но не раскрывают её местонахождение. В частности, в Генеральной прокуратуре, отвечая в среду на вопрос корреспондента этого агентства, вновь заявили, "что мера пресечения в виде заключения под стражу не предполагает домашнего ареста".

В ведомстве не пояснили, каким судом, когда, и на какой срок было принято решение о принятии в отношении Каримовой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Эксперты полагают, что вступивший в законную силу приговор Ташкентского суда по уголовным делам от 21 августа 2015 года о назначении Каримовой наказания в виде пяти лет ограничения свободы означает условное заключение. И это был первый приговор по первому уголовному делу.

А сейчас под стражу Гульнару Каримову заключили в рамках второго: обвиняют в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, нарушении правил торговли или оказания услуг, подделке документов и легализации доходов, полученных преступным путём. По версии следствия, активы дочери первого президента и связанной с ней ОПГ находятся в 12 странах.

URL: http://www.vb.kg/364379
Теги:
Узбекистан
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