В США около мечети произошел взрыв, пострадавших нет

В США, в городе Блумингтон, штат Миннесота, у мечети произошел взрыв. Инцидент произошел в субботу, 5 августа, в городе Блумингтон, который находится в 16 километрах к югу от центра Миннеаполиса, сообщает Associated Press со ссылкой на полицию.

Сообщается, что в момент взрыва в мечети находилось более десяти человек, никто не пострадал. Причины происшествия пока не установлены. Обстоятельства инцидента уточняются.

По данным очевидцев, взрывное устройство могли закинуть в мечеть через окно. По данным директора Американского общества мусульман Миннесоты Асада Замана (Asad Zaman), его могли кинуть из "фургона или грузовика2. Организация объявила награду в $10 тысяч за информацию, которая может привести к задержанию лиц, причастных к организации взрыва.

Министерство внутренней безопасности США заявило в субботу, что очень серьезно относится к взрыву в мечети в Миннесоте. Полиция проводит расследование взрыва, данных о пострадавших не поступало. В расследовании участвуют представители ФБР и управления по контролю за оборотом алкоголя, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых материалов.