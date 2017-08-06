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С триумфом домой! Юные таэквондисты завоевали 22 медали чемпионата Азии

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Руслан Изреков

16 юных спортсменов сборной Кыргызстана завоевали 22 медали на чемпионате Азии по таэквондо ITF в Сеуле. Об этом сообщает отечественная ассоциация данного вида восточных единоборств.

Уже завтра, 7 августа, триумфаторы возвращаются из Южной Кореи. Сборная Кыргызстана во главе с тренером Эдуардом Хегаем завоевала 10 золотых, 4 серебряных, 8 бронзовых медалей.

На официальной церемонии закрытия турнира право проведения следующего чемпионата Азии 2019 года передано Кыргызской Республике. По предварительным данным, международный турнир пройдет в городе Чолпон-Ата в спортивном комплексе "Газпромом".

URL: http://www.vb.kg/364385
Теги:
Южная Корея, спорт, таэквондо
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