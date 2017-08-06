Погода
$ 69.09 - 69.46
€ 81.52 - 82.96

В Иссык-Кульской области на 500 сомов оштрафовано 22 пешехода

57  0
Родион Решетов

В Иссык-Кульской области завершился рейд под названием "Пешеход и пешеходный переход". Данное мероприятие было организованно во всемирный день светофора, который проходил 5 августа.

По данным правоохранительных органов, за день было составлено 95 административных протоколов. Из них на 22 пешехода был наложен штраф за переход дороги в неположенном месте в размере 500 сомов. Как отметили в УВД области, наказанию подверглись самые злостные нарушители ПДД, с некоторыми обходились лишь профилактической беседой.

Кроме того, было выявлено пять водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом состоянии.

URL: http://www.vb.kg/364386
Теги:
Иссык-Кульская область, рейд, УВД
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  