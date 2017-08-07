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170 тыс. человек выступили против выделения жене Макрона денег из бюджета

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Петиция против официального присвоения статуса первой леди Брижит Макрон во Франции собрала больше 170 тысяч подписей. Обращение опубликовано на платформе Change.org.

Автора кампании Тьерри Поля Валетта, лидера общественного движения "Национальное равенство", возмутила инициатива выделять супруге президента Эммануэля Макрона бюджетные средства. "Нет ни одной причины, по которым жена главы государства должна получать деньги налогоплательщиков", - отмечается в тексте петиции.

Валетт подчеркнул, что у Брижит Макрон уже есть два или три помощника, два секретаря и два сотрудника службы безопасности, чего, по его мнению, должно быть достаточно.

Петиция адресована президенту, а также главе правительства Эдуарду Филиппу.

Как отмечает газета Huffington Post, в ходе предвыборной кампании Макрон подчеркивал, что его 64-летняя жена будет играть общественную роль, и налогоплательщики не будут это оплачивать. Сейчас, добавляет издание, вопрос о статусе первой леди направлен на рассмотрение в Национальное собрание Франции.

Брижит Макрон (в девичестве Троньё) родилась в Амьене в семье богатых буржуа, владельцев кондитерских магазинов. Была замужем за банкиром Андре Луи Озьером.

URL: http://www.vb.kg/364391
Теги:
Франция
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