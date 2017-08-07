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Женщина искусала собаку в метро Торонто

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В метро Торонто (Канада) женщина покусала свою собаку, накричала на нее и несколько раз ударила. Видеозапись выложила на YouTube очевидица случившегося.

В ролике видно, что хозяйка то и дело говорит своему питомцу "Прекрати!", хотя он спокойно сидит у нее на коленях. Женщина также пару раз вытащила шерсть изо рта.

"Спустя какое-то время к ней подошел мужчина и попросил ее прекратить, а затем он отправился в кабину машиниста. Поезд остановился, к ней подошли трое сотрудников подземки, после чего она вышла из вагона", - написала под видео свидетельница.

URL: http://www.vb.kg/364392
Теги:
Канада, животные
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