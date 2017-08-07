Базу лояльных Мадуро военных атаковали

В Венесуэле совершено нападение на военную базу, расположенную в городе Валенсия. Об этом написал в воскресенье, 6 августа, на своей странице в Twitter член Конституционной ассамблеи и зампредседателя правящей Единой социалистической партии страны Диосдадо Кабельо.

По его словам, "рано утром террористы вошли на территорию [базы] Фуэрте Парамакай" (Fuerte Paramacay). Политик назвал произошедшее "терактом против Боливарских национальных Вооруженных сил" и отметил, что несколько человек были задержаны.

Кабельо также сообщил, что после нападения "был введен план защиты, началось развертывание войск для обеспечения внутренней безопасности". Политик также добавил, что атаку совершила группа террористов-наемников.

Как пишет Associated Press, база Фуэрте Парамакай контролируется силами, лояльными действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Агентство отмечает, что незадолго до этого в сети появилось видео, на котором небольшая группа людей, одетых в военную форму и вооруженных автоматами, заявила о начале восстания в северном штате Карабобо, где и расположена Валенсия.

В Венесуэле с апреля продолжаются беспорядки, жертвами столкновений стали более 100 человек. Это происходит на фоне противостояния между Мадуро и оппозицией, которой после выборов принадлежит большинство в парламенте. Причиной конфликта стал глубочайший экономический кризис в стране, вызванный падением мировых цен на нефть - главного экспортного продукта.