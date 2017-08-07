Уехал на заработки и исчез. Оказалось, женился и возвращаться не хочет

В аппарат омбудсмена обратился с заявлением житель города Кызыл-Кыя Баткенской области И.Б. с просьбой оказать содействие в поисках его брата.

Выяснилось, что Ы.К., 1966 г.р., житель Ошской области, в 2002-2003 гг. в поисках работы отправился в Казахстан и пропал без вести. В феврале этого года стало известно только о том, что он находится в Чиликской области. Больше никакой информации о его местонахождении не было известно.

В связи с чем по данному заявлению сотрудниками института омбудсмена было направлено обращение в МИД КР по вопросу возвращения гражданина на родину. Вследствие чего Департаментом консульской службы министерства было направлено соответствующее поручение в Генеральное консульство в город Алматы.

В итоге гражданин был найден, но однако он проживает в Казахстане с семьей и не желает возвращаться на родину. Тем не менее представители консульства выразили готовность в любое время оказать помощь в подготовке соответствующих документов по возврату в Кыргызскую Республику.